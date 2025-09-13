صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
فروا عامر کی زیر صدارت پہلی قومی ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے اہم اجلاس

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر فروا عامر کی زیر صدارت پہلی قومی ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے اہم اجلاس ڈی سی آفس کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر را گلزار یوسف ، ڈ محکمہ صحت کے دیگر افسران،ریسکیو 1122 ، محکمہ تعلیم اورپولیس سمیت دیگر متعلقہ محکموں کء نمائندگان شریک تھے ،اجلاس میں ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) ویکسین کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی گئی اور اسکے حفاظتی پہلووں کے بارے عوام الناس میں آگاہی دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے بتایا کہ محکمہ صحت کی جانب سے مہم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 

 

