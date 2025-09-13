صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلے میں ہلاک مبینہ ڈاکو کی قبرکشائی ،میت کا تفصیلی معائنہ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )نسیم کالونی جوہر آباد کے قبرستان میں امانتاً مدفن پولیس مقابلہ میں جاں بحق ہونیوالے مبینہ ڈاکو عادل نور پٹھان کی قبر کشائی کی گئی اور میت معائنہ کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔۔۔

 عادل نور پٹھان خیبر پختونخوا ضلع کرک کا رہائشی تھا اور 4ستمبر کو دا من مہاڑ کے گاوں پنڈی وہیر کے قریب سی سی ڈی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہوا تھا ، اس کی میت ورثاء کے ساتھ رابطہ نہ ہونے پر تما م قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد میونسپل کمیٹی کے تعاون سے امانتاً دفن کی گئی تھی، گزشتہ اس کے ورثاء نے مقامی عدالت سے اس کی قبر کشائی اور میت کی منتقلی کے احکامات حاصل کئے جس کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد کے سینئر ڈاکٹروں اور پولیس کی پوجودگی میں قبر کشائی کی گئی اور ڈاکٹروں کے معائنہ کے بعد میت ورثاء کے حوالے کر دی گئی ۔

 

