ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف مہم،3افراد گرفتار

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی او عمارہ شیرازی کے احکامات کی روشنی میں ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف چلائی جانیوالی مہم کے دوران تین افراد قانون کی گرفت میں آ گئے۔۔۔

 نوشہرہ پولیس نے دوران گشت مشکوک حالت میں گھومنے والے ایک شخص کو حراست میں لے کر دوران تلاشی اس سے ایک تیس بور پسٹل اور2کارتوس جبکہ چھاپہ مار کاروائیوں کے دوران مختلف مقامات سے دور افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے مجموعی طور پر36لٹر دیسی شراب بر آمد کی ۔تینوں ملزمان کیخلاف آرمز ایکٹ اور امتناع منشیات ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔

 

