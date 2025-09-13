فلور ملزکو گندم ذخیرہ کرنے کی ہدایت کی جائے ،رائوساجد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فلور ملز ایسوسی ایشن رہنما راؤ ساجد محمود کا کہنا ہے کہ ہم تو عرصہ دراز سے یہ کہتے آرہے ہیں کہ حکومت گندم کے نرخ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کاشت کاروں کی معاشی مجبوریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے۔۔۔
گندم کا مناسب ریٹ نکالے وگرنہ مستقبل میں آٹے کے نرخوں میں ناقابل برداشت اضافہ ہوگا اب سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آدھے پنجاب سے ذخیرہ کی گئی گندم کا بڑا حصہ سیلاب کے پانی کی نذر ہو چکا ہے اور کچھ علاقوں میں اگر سرکاری گوداموں میں جو گندم پڑی ہے اسے فوری طور پر ریلیز کر کے عوام کو ریلیف فراہم نہ کیا گیا تو اس کے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے آٹے کے 10 کلو گٹو کی قیمتوں میں مزید 100 سے 200 روپے اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فلور ملز مالکان کی تجاویز کی روشنی میں گندم کی فراہمی کو یقینی بنائے اور فلورز ملز مالکان کو گندم کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ رکھنے کی ہدایت کی جائے تاکہ گندم کی پسائی میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا ۔