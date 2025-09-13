کلورکوٹ کا جمیل پارک،جھولے ،کرسیاں نہ ہی سایہ دار جگہ
کلورکوٹ (نامہ نگار )تحصیل کلورکوٹ کا واحد جمیل پارک سہولیات سے محروم، شہری سخت مشکلات کا شکار،تفصیل کے مطابق تحصیل کلورکوٹ، جس کی آبادی تقریباً چالیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔۔۔
کا واحد تفریحی مقام جمیل پارک شدید زبوں حالی کا شکار ہے ۔ گرمی کے موسم میں جب شہری اپنے بچوں کے ہمراہ تفریح اور کچھ وقت گزارنے کے لیے پارک کا رخ کرتے ہیں تو انہیں سہولیات کے فقدان کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک میں نہ تو سایہ دار مقامات موجود ہیں، نہ ہی بیٹھنے کے لیے کرسیاں یا بنچز دستیاب ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے بزرگ اور بچے شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ مزید برآں، بچوں کے تمام جھولے بھی طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جن کی تاحال مرمت نہیں کرائی گئی،عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جمیل پارک میں فوری طور پر سایہ دار مقامات قائم کیے جائیں، شہریوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور بنچز فراہم کی جائیں، بچوں کے جھولے مرمت کر کے دوبارہ فعال کیے جائیں ۔