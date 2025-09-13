3ڈاکوئوں نے دن دیہاڑے شہری کو لوٹ لیا
کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں کے نواحی علاقہ ساجری کے رہائشی ساجد کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا ،تفصیلات کے مطابق متاثرہ شخص دن تقریباً ایک بجے گلیمیری سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں تین نامعلوم مسلح افراد نے گھیر لیا،اسلحہ کے زور پر موٹرسائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے ۔
