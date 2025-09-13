صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3ڈاکوئوں نے دن دیہاڑے شہری کو لوٹ لیا

  • سرگودھا
3ڈاکوئوں نے دن دیہاڑے شہری کو لوٹ لیا

کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں کے نواحی علاقہ ساجری کے رہائشی ساجد کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا ،تفصیلات کے مطابق متاثرہ شخص دن تقریباً ایک بجے گلیمیری سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں تین نامعلوم مسلح افراد نے گھیر لیا،اسلحہ کے زور پر موٹرسائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے ۔

