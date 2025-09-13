پاکستان کیلئے قربانیاں دینے والے دربدر پھر رہے ہیں ، آصف جیلانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کیلئے قربانیاں دینے والے دربدر پھر رہے ہیں جبکہ اس کو لوٹ کر کھانے والے لوگوں کے شاہی پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے۔۔۔
ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو خود کو مستقبل کا وزیراعظم کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ غریب روٹی کھانا چھوڑ دیں وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم ملک کو کھانا چھوڑ دیں جب تک ایسے سیاستدان اس ملک پر مسلط رہیں گے تو پھر عوام کا نہ صرف مذاق اڑایا جائے گا بلکہ ان کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے ۔لہذا اب بھی وقت ہے کہ قوم عمران خان کا ساتھ دے اگر عمران خان جیسا لیڈر انہوں نے کھو دیا تو ان کی نسلیں بھی حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے قربان ہو جائیں گی۔