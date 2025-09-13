صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیلئے قربانیاں دینے والے دربدر پھر رہے ہیں ، آصف جیلانی

  • سرگودھا
پاکستان کیلئے قربانیاں دینے والے دربدر پھر رہے ہیں ، آصف جیلانی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کیلئے قربانیاں دینے والے دربدر پھر رہے ہیں جبکہ اس کو لوٹ کر کھانے والے لوگوں کے شاہی پروٹوکول ہی ختم نہیں ہو رہے۔۔۔

 ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو خود کو مستقبل کا وزیراعظم کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ غریب روٹی کھانا چھوڑ دیں وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہم ملک کو کھانا چھوڑ دیں جب تک ایسے سیاستدان اس ملک پر مسلط رہیں گے تو پھر عوام کا نہ صرف مذاق اڑایا جائے گا بلکہ ان کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے ۔لہذا اب بھی وقت ہے کہ قوم عمران خان کا ساتھ دے اگر عمران خان جیسا لیڈر انہوں نے کھو دیا تو ان کی نسلیں بھی حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے قربان ہو جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن