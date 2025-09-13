موروثی سیاستدان پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھا گئے ہیں ،چودھری عدیل ارائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء چودھری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر موروثی سیاست نے نہ صرف ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔۔۔
بلکہ یہ موروثی سیاستدان پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھا گئے ہیں ان کا احتساب ہوگا اور سرعام ہوگا اور ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی کیونکہ پاکستان کا قرضہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے کھربوں ڈالر تک جا پہنچا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کو اب سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا اب موروثی سیاست کا خاتمہ نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی۔