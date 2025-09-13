سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث مختلف وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔۔۔
کیونکہ سیلاب میں بڑی تعداد میں مردہ جانور آرہے ہیں جو سیلاب کا پانی اترنے کے بعد مختلف علاقوں میں وبائی امراض کے پھوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ لوگ احتیاط کریں خصوصاً بچے ان بیماریوں سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں تمام میڈیکل کمپنیوں سے درخواست ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کم از کم پانچ فیصد ادویات کا کوٹہ مختص کریں تاکہ ان سیلاب زدگان کو جن کا سب کچھ پانی کی نظر ہو چکا ہے کم از کم ادویات کھا کر زندگیاں بچا سکیں مصیبت کی اس گھڑی میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کرنا ہوگی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو سکے ۔