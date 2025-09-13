7ٹرکوں پر لوڈ گندم اور آٹا خیبر پختونخوا سمگل کرنیکی کوشش ناکام
کندیاں(نمائندہ دنیا )پنجاب سے کے پی کے آٹا اور گندم کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ، آٹے سے لوڈ 2 عدد ٹرکوں اور گندم سے لوڈ 5 ٹرکوں کو ایم ایم روڈ ہرنولی موڑ کی۔۔۔
حدود سے پکڑ کر 20 کلو گرام وزنی 3000 آٹے کے بیگز اور 50 کلوگرام وزنی گندم کے تقریباً 4500 بیگز برآمد کر کے ٹرکوں کو مال سمیت قبضہ میں لے کر کے محکمہ فوڈ اور پیرا فورس کے حوالے کردیا۔اس موقع پر ان گاڑیوں کے مالکان کے پا س آٹے کی نقل و حمل کا کوئی پرمٹ موجود نہ تھا اور حکومتی پابندی کے باوجود غیر قانونی طور پر آٹا کے پی کے سمگل کرنے کی کوشش کی جارہی تھی۔