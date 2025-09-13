صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)وزیرا علیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے لائیو سٹاک کے شعبہ کی بہتری کیلئے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے ۔ انٹرن شپ کی درخواست وصولی کی تاریخ میں 20 ستمبر تک توسیع کردی گئی ھے۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈائر یکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلا م نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ ویٹرنری گریجو یٹس کیلئے ماہانہ وظیفہ ساٹھ ہزار روپے جبکہ پیرا ویٹس کیلئے ما ہا نہ وظیفہ چالیس ہزار روپے ہو گا۔انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس تاریخی پراجیکٹ سے لائیو سٹاک کا شعبہ مزید ترقی کر ے گا۔انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کیلئے بذریعہ آن لائن درخواستیں 20 ستمبر 2025تک جمع کرائی جاسکتی ہیں۔اور جمع کرائی گئی درخواست کی کاپی بمع دستاویزات ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک کے دفتر میں جمع کروائیں۔ درخواست جمع کرانے کیلئے خواہشمند درج ذیل لنک پر مو جود فارم پُر کر کے بھجواسکتے ہیں۔

 

