عوام سے روٹی کا آخری نوالہ بھی چھینا جارہا ہے ، اشرف برہان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاست اپنی جگہ مگر عوام کو ریلیف فراہم کرنا سب کی ذمہ داری ہے سیاستدان اپنی سیاسی لڑائیاں ضرور لڑیں مگر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے اپنا کردار ادا کریں آپس کی لڑائیوں میں عوام پس کر رہ گئے ہیں۔۔۔

 سابق امیدوار حلقہ پی پی 76ملک اشرف برہان نے کہا کہ عوام سے روٹی کا آخری نوالہ بھی چھینا جارہا ہے اگر حکومت نے اپنا طرز عمل تبدیل نہ کیا اور عوام کو ریلیف فراہم نہ کیا صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ جس کیلئے سب کو سو چنا ہے ، جمہوریت بقاء’ استحکام کیلئے جدوجہد ہمارا اولین نصب العین ہوناچاہئے میرا مقصد صرف اور صرف عوامی فلاح و بہبود ہے جس کیلئے کسی بھی حد تک جاؤنگا۔

 

