عوامی کمیٹیوں کے قیام کا ہدف ستمبر کے آخر تک حاصل کرلیا جائے گا،حافظ جاوید اقبال
میانوالی (نامہ نگار )جماعت اسلامی ضلعی نظم کا ماہانہ اجلاس،عوامی کمیٹیوں کے قیام کا ہدف ستمبر کے آخر تک حاصل کرلیا جائے گا.میانوالی کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے عوام کے مسائل کے حل کے لئے آواز بلند کریں گے۔۔۔
امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد کا اجلاس کے شرکاء سے خطاب.انہوں نے مزید کہا کہ نمائشی اقدامات سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوسکتے حکومت ٹیپ ٹاپ اور ٹک ٹاک سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئے عوام پریشان حال ہیں غریب آدمی کے لئے دو وقت کی روٹی مشکل ہوگئی ہے جب تک عام آدمی کی معیشت بہتر ہوگی تو ملکی معیشت بھی بہتر ہوگی اور ملک ترقی کرے گا انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا کام محض عوام پر ٹیکس لگانا اور وصول کرنا ہی ہو تو عوام کا برا حال ہوتا ہے حکومت عوام کو ریلیف اور سہولیات بھی فراہم کرے ۔