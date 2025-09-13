صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشرہ حق بات کرنیوالے لوگوں سے خالی ہوتا جارہا ہے ،عتیق الرحمان صدیقی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ہم منتشر قوم بن چکے ہیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق راست گوئی پر عملدرآمد کرکے ہی ہم ایک قوم کے طور پر سامنے آسکتے ہیں بدقسمتی سے ہم نے تمام معاملات میں جھوٹ کو اپنا لیا ہے۔۔۔

 جو ہماری تباہی کا موجب ہے ایکدوسرے کی غیبت ہمارا معمول بن چکا ہے ،مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا کہ معاشرہ حق بات کرنیوالے لوگوں سے خالی ہوتا جارہا ہے ۔قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم میں سے حق بات کرنیوالا ایک گروہ ہونا چاہیئے مگر حق گوئی نایاب ہوتی جارہی ہے اس وقت ملک کے ہر شعبے میں لوگ گروپوں میں تقسیم ہیں ذاتی مفادات کی جنگ چھڑی ہے برادری ازم کو فروغ دیا جارہا ہے انسانیت ختم ہورہی ہے اگر معاشرے کو درست کرنا ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا راست گوئی کو اپنا کر پستی کے شکار اس معاشرے کو درست کرنا ہوگا اس کا واحد راستہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے ۔ 

 

