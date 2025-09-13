معاشرہ حق بات کرنیوالے لوگوں سے خالی ہوتا جارہا ہے ،عتیق الرحمان صدیقی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ہم منتشر قوم بن چکے ہیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق راست گوئی پر عملدرآمد کرکے ہی ہم ایک قوم کے طور پر سامنے آسکتے ہیں بدقسمتی سے ہم نے تمام معاملات میں جھوٹ کو اپنا لیا ہے۔۔۔
جو ہماری تباہی کا موجب ہے ایکدوسرے کی غیبت ہمارا معمول بن چکا ہے ،مذہبی رہنماء قاری عتیق الرحمان صدیقی نے کہا کہ معاشرہ حق بات کرنیوالے لوگوں سے خالی ہوتا جارہا ہے ۔قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم میں سے حق بات کرنیوالا ایک گروہ ہونا چاہیئے مگر حق گوئی نایاب ہوتی جارہی ہے اس وقت ملک کے ہر شعبے میں لوگ گروپوں میں تقسیم ہیں ذاتی مفادات کی جنگ چھڑی ہے برادری ازم کو فروغ دیا جارہا ہے انسانیت ختم ہورہی ہے اگر معاشرے کو درست کرنا ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا راست گوئی کو اپنا کر پستی کے شکار اس معاشرے کو درست کرنا ہوگا اس کا واحد راستہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے ۔