بدلتے موسم میں شہری ٹھنڈے پانی اور کولڈ ڈرنکس سے گریز کریں،ندیم چودھری
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی کے معروف ہومیو فزیشن ڈاکٹر ندیم چودھری نے کہا ہے کہ بدلتے موسم میں شہری بالکل ٹھنڈے پانی اور کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے پرہیز کریں اور۔۔۔
نارمل پانی استعمال میں رکھیں ورنہ گلہ خراب ، نزلہ زکام اور بخار ہو سکتا ہے اس موسم میں ہر دوسرا شخص ان امراض کا شکار ہو چکا ہے اور مرض کے ٹھیک ہونے میں ہفتہ ڈیڑھ بھی لگ سکتا ہے اسلیئے احتیاط بہت ضروری ہے گلہ خراب نزلہ زکام کھانسی میں نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر دن میں تین بار غرارے کریں ۔کوئی بھی جوشاندہ استعمال کریں جلد افاقہ نہ ہو تو مریض اپنے معالج سے فوری رجوع کرے اور بروقت علاج معالجہ شروع کرے