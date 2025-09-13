صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد، مقدمہ درج

  • سرگودھا
اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد، مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار )تھانہ واں بھچراں پولیس نے اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ رائفل 44 بور برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 تھانہ واں بھچراں نے اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم نعمت اللہ ولد ضیاء اللہ سکنہ چکنمبر 32 ڈی بی سے دوران تفتیش انکشاف پر مستعملہ وقوعہ اسلحہ رائفل 44 بور برآمد کی۔ جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا،ملزم کے خلاف تھانہ واں بھچراں میں الگ سے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سوئی ناردرن میں کروڑوں کی مبینہ خورد برد کا انکشاف

مستحق اقلیتی طلبہ کیلئے ایجوکیشنل سکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب

بیت بازی کے مقابلہ میں طالب علم عبداللہ اول

سیلاب متاثرین میں بیماریوں پر قابو پانے کیلئے اقدامات کا حکم

گرانفروشوں کو کسی صورت رعایت نہیں دینگے : ذیشان لبھا

آئندہ 2 دن میں تمام راستے بحال کر دئیے جائینگے :صفی اللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن