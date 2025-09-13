اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ برآمد، مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ واں بھچراں پولیس نے اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم سے اسلحہ رائفل 44 بور برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
تھانہ واں بھچراں نے اقدام قتل کے مقدمہ میں گرفتار ملزم نعمت اللہ ولد ضیاء اللہ سکنہ چکنمبر 32 ڈی بی سے دوران تفتیش انکشاف پر مستعملہ وقوعہ اسلحہ رائفل 44 بور برآمد کی۔ جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا،ملزم کے خلاف تھانہ واں بھچراں میں الگ سے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔