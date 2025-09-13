ٹریفک حادثات :میاں بیوی 2بچوں سمیت 9افراد زخمی
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں گزشتہ 24گھنٹوں میں ہونے والے ٹریفک کے المناک حادث میں خاتون اور دو کمسن بچوں سمیت9افراد زخمی ہو گئے جن میں دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔۔۔
نجی کالج قائد آباد کے قریب جہاں دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے جس کے کے نتیجے میں 65سالہ خدایار اور 25سالہ خلیل احمد زخمی ہو گئے ، ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد منتقل کیا گیا جہاں سے انہیں تشویشناک حالت کے پیش نظر الائیڈ ہسپتال فیصل ّباد ریفر کر دیا گیا ہے ، الاعوان ٹائون جوہرآباد میں تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل کے تصادم میں 35سالہ محمد عمران ،اس کی اہلیہ 24سالہ مریم بی بی ،2کمسن بیٹے 4سالہ شعبان اور 7سالہ احمد رضا زخمی ہو ئے ، خوشاب روڈ پر بھٹی ہسپتال کے سامنے ہوا دو چنگ چی رکشے آپس میں ٹکرا گئے ، حادثے میں 46سالہ محمد رمضان زخمی ہوا ، راولپنڈی روڈ پر موٹر سائیکل اور کار کے تصادم میں 42سالہ ظہور احمد جبکہ سرفراز ٹاون میں موٹر سائیکل پھسلنے سے 55سالہ محمد اسحاق ہوا ،ریسکیو1122کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد مہیا کی اور انہیں مزید علاج کیلئے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد منتقل کردیا۔