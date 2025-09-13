سابقہ رنجش پر گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد،اہل محلہ کی مداخلت پر ملز م فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواح موضع دوآنہ بلوچاں میں سابقہ رنجش پر صابر وغیرہ نے محمد عمرا ن کے گھر میں داخل ہو کر اسکی بیوی کو مبینہ طور پر زدوکوب کرتے ہوئے ہراساں کیا،تاہم اہل محلہ کی مداخلت پر ملزمان سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
