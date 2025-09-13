نماز جمعہ کے اجتماعات کے لئے سکیورٹی کے سخت انتظامات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر پولیس کی جانب سے نماز جمعہ کے اجتماعات کے لئے سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے۔۔۔
ضلع بھر میں موجود اہم مساجداور امام بارگاہوں پر پانچ سو سے زائد مسلح پولیس افسران و ملازمان نے ڈیوٹی سرانجام دی،اس کے علاوہ ایلیٹ فورس کے جوان اہم مساجداور اہم امام بارگاہوں کے اردگرد گشت کناں رہے اورٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے ٹریفک پولیس کے جوان بھی ڈیوٹی دیتے رہے ، نماز جمعہ میں شامل ہونے والے ہر شخص، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو مکمل چیکنگ کے بعد آنے دیاگیاچیکنگ کے لئے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ اورمیٹل ڈیٹیکٹرکے استعمال کو بھی یقینی بنایا گیا جبکہ ڈیوٹی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے ڈی پی او محمد صہیب اشرف خود بھی فیلڈ میں موجود رہے ۔