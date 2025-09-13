چودھری بلال زکریا ایڈووکیٹ ن لیگ لائرز فورم سرگودھا ڈویژن کے سینئر نائب صدر مقرر
بھیرہ(نامہ نگار )تحصیل بار بھیرہ کے رکن چودھری بلال زکریا ایڈووکیٹ کو مسلم لیگ (ن) لائرز فورم سرگودھا ڈویژن کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔۔۔
ان کے تقرر کا نوٹیفکیشن لائرز فورم پنجاب کے صدر رانا ظفر اقبال ایڈووکیٹ نے گزشتہ روز ایک تقریب میں انہیں دیا۔تحصیل بار بھیرہ کے سابق صدور محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ، چوہدری محمد انور بولا ایڈووکیٹ، مسلم لیگ (ن) یوتھ ونگ ضلع سرگودھا کے سابق صدر رانا امیر معاویہ اور جاوید اشرف شاکا نے ان کے تقرر کا خیر مقدم کرتے ہوئے چوہدری بلال زکریا ایڈووکیٹ کو مبارکباد دی ہے ۔