اینٹوں کے بھٹوں کا زہریلا دھواں ،شہریوں میں بیماریاں عام

  • سرگودھا
کندیاں(نمائندہ دنیا)اینٹوں کے بھٹوں کا زہریلا دھواں شہریوں میں بیماریوں کا باعث بننے لگاتفصیلات کے مطابق کندیاں کے مختلف علاقوں میں قائم اینٹوں کے بھٹوں سے اٹھنے والا زہریلا دھواں شہریوں کے لیے وبالِ جان بنتا جا رہا ہے۔۔۔

 بھٹوں پر پلاسٹک، پرانے ٹائر اور بورا جلانے سے فضا میں خطرناک دھوئیں اور زہریلی گیسوں کا اخراج ہورہا ہے جس کے باعث دمہ اور سانس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ماہرین صحت کے مطابق بھٹوں کے دھوئیں میں شامل کاربن مونو آکسائیڈ اور دیگر زہریلے اجزاء انسانی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں یہ نہ صرف سانس کی بیماریوں بلکہ آنکھوں اور جلد کے امراض کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور ماحولیاتی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور صورتحال دن بدن خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے اینٹوں کے بھٹوں کو ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے ، لیکن بیشتر بھٹوں کو تاحال اس نظام پر منتقل نہیں کیا جا سکا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس پر عملدرآمد کرایا جائے تاکہ شہریوں کو بیماریوں اور آلودگی سے نجات مل سکے ۔

 

