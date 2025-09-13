صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت عوام کو نچلی سطح تک سہولیات منتقل کر رہی ہے ،مختار احمد بھرتھ

  • سرگودھا
حکومت عوام کو نچلی سطح تک سہولیات منتقل کر رہی ہے ،مختار احمد بھرتھ

بھیرہ(نامہ نگار )وفاقی وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ سے گذشتہ روز مسلم لیگ (ن) پی پی 71 کے نائب صدر چودھری عثمان اشرف گوندل اور جنرل سیکرٹری چودھری زاہد عمران وجھی نے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔۔۔

 ملاقات میں حلقہ میں جاری ترقیاتی کاموں اور پارٹی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ نے کہا کہ حکومت عوام کو نچلی سطح تک سہولیات منتقل کر رہی ہے ، پارٹی کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں ۔تاکہ ان کے مسائل کا بروقت حل ممکن بنایا جا سکے ۔

 

