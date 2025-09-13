ڈی پی او میانوالی کا ٹریفک سہولت سنٹر جہاز چوک کا وزٹ،کھلی کچہری بھی لگائی
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او میانوالی کا ٹریفک سہولت سنٹر جہاز چوک کا وزٹ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے ٹریفک سہولت سنٹر جہاز چوک کا وزٹ کیا۔۔۔
سہولت سنٹر میں شہریوں کیلئے ٹریفک کے متعلق دی جانے سہولیات کا جائزہ لیا اور سٹاف کو مزید مناسب ہدایات دیں۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ اور انچارج لائسنسنگ برانچ حبیب الرحمن خان بھی ہمراہ موجود تھے ۔ ڈی پی او میانوالی کی آفس میں روزمرہ کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات اور مسائل سنے اور ان کو موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔شہریوں کے مسائل اور شکایات کا حل میری اولین ترجیح ہے ۔ کوئی بھی شہری بلا جھجک اپنے مسائل کے حل کیلئے تشریف لاسکتے ہیں۔