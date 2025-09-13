شیخ کمیونٹی کے وفد کا ہلال احمر تھیلسیمیا سینٹر سرگودھا کا خصوصی دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شیخ کمیونٹی کے وفد نے ہلال احمر تھیلسیمیا سینٹر سرگودھا کا خصوصی دورہ کیا وفد میں شیخ عارف، شیخ شیر دل، شیخ سرفراز اور شیخ عثمان شامل تھے۔۔۔
وفد کا استقبال ھلال احمر تھیلیسیمیا سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے جی ایم مرزا اور شیخ اشرف نے کیااس موقع پر جی ایم مرزا نے وفد کو تھیلاسیمیا کے مریض بچوں کی حالتِ زار سے آگاہ کیا اور سینٹر کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ تھیلاسیمیا ایک جان لیوا مرض ہے جو زیادہ تر کزن میرج کے نتیجے میں بچوں میں منتقل ہوتا ہے والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے رشتوں سے قبل ان کے خون کے ٹیسٹ ضرور کروائیں ۔