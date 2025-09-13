صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ کمیونٹی کے وفد کا ہلال احمر تھیلسیمیا سینٹر سرگودھا کا خصوصی دورہ

  • سرگودھا
شیخ کمیونٹی کے وفد کا ہلال احمر تھیلسیمیا سینٹر سرگودھا کا خصوصی دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شیخ کمیونٹی کے وفد نے ہلال احمر تھیلسیمیا سینٹر سرگودھا کا خصوصی دورہ کیا وفد میں شیخ عارف، شیخ شیر دل، شیخ سرفراز اور شیخ عثمان شامل تھے۔۔۔

 وفد کا استقبال ھلال احمر تھیلیسیمیا سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے جی ایم مرزا اور شیخ اشرف نے کیااس موقع پر جی ایم مرزا نے وفد کو تھیلاسیمیا کے مریض بچوں کی حالتِ زار سے آگاہ کیا اور سینٹر کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ تھیلاسیمیا ایک جان لیوا مرض ہے جو زیادہ تر کزن میرج کے نتیجے میں بچوں میں منتقل ہوتا ہے والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے رشتوں سے قبل ان کے خون کے ٹیسٹ ضرور کروائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صوبے میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن

ترقیاتی سکیموں کیلئے9 ارب کے فنڈز منظور

پولیس کے ذریعے 6لاکھ متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل

چکن کی قیمت میں ایک ماہ بعد تبدیلی ،4روپے کلو کمی

ہائر ایجوکیشن :کالج پرنسپلز کے انٹرویوز مؤخر

گیس کے سابق بقایاجات کی وصولی تاحکم ثانی روک دی گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن