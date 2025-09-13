یونیورسٹی آف سرگودھا میں سنڈیکیٹ کا اجلاس ،اہم انتظامی فیصلے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس کی زیر صدارت سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف شعبہ جات کے قیام اور دیگر اہم انتظامی فیصلے کئے گئے۔۔۔
رجسٹرار سرگودھا یونیورسٹی وقار احمد نے سنڈیکیٹ کا ایجنڈا پیش کیا۔ اجلاس میں سنڈیکیٹ کے ارکان ڈاکٹر اقرار احمد خان، ڈاکٹر عمر چوہدری، ڈاکٹر طارق محمود ،منصور اعظم سندھو، سردار عاصم شیر میکن، زاہدہ اظہر، شاہد امتیاز، مریم جاوید، ڈاکٹر مسعود سرور اعوان، ڈاکٹر عامر علی، ڈاکٹر محمد اظہر عباس، ڈاکٹر صفانہ شاہین بھی موجود تھیں۔