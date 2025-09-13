ڈی سی میانوالی ،اے سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کا اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلما ن قیو م شیخ کے ہمرا ہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی کا تفصیلی دورہ۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کی بچہ ایمر جنسی، ٹی بی، نر سری وارڈز، زنا نہ و مردانہ سرجیکل و میڈیکل وارڈز، ڈائیلاسز وارڈ اور فارمیسی سمیت جملہ شعبہ کا معائنہ کیا،مریضوں کی عیادت کی،مسائل دریافت کئے ، صفائی ستھرائی کے نظام اور فراہم کر دہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔انہوں ں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ٹراما سنٹر کا بھی دورہ کیا اور ایمر جنسی، فارمیسی، لیبارٹری، آئی سی یو اور ریڈیو جی ڈیپارٹمنٹ کا معائنہ کیا اور علا ج معالجہ کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ایم ایس کو ہدایت کی کہ ٹراما سنٹر پر صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنا یا جا ئے اور ٹراما سنٹر کے تعمیر و مر مت کے کا موں کو جلدا زجلد مکمل کیا۔انہوں نے کہا کہ وزیرا علیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو سرکاری ادویات کے علاوہ علا ج معالجہ کی تما م بنیادی سہولیات کی فراہمی کویقینی بنا یا جا ئے ۔قبل ازیں ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر امیر احمد خان نے ڈپٹی کمشنر کو ہسپتال کے جملہ شعبہ جات اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی علا ج معالجہ کی سہولیات سے متعلق تفصیلی بر یفنگ دی۔ اس موقع پر اے ایم ایس ڈاکٹر ذیشان ملک اور ڈی ایم ڈاکٹر عاصم خان بھی مو جود تھے ۔