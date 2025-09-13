محمد وسیم کا سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا معائنہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے تحصیل کوٹمومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں قائم میڈیکل کیمپس اور صحت کی سہولتوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے سی ایم ایچ سرگودہا کے تعاون سے لگائے گئے آرمی فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا، جہاں 18 رکنی میڈیکل ٹیم عوام کو طبی سہولتیں فراہم کیں۔ کیمپ میں او پی ڈی کنسلٹیشن، ای سی جی، نیبولائزیشن، ڈریسنگ، انجیکشن اور مفت ادویات مہیا کر رہی ہے ۔کیمپ میں اب تک 288 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے جن میں 113 خواتین، 89 بچے اور 86 مرد شامل ہیں۔