گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کے لئے اہم اجلاس
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی زیر صدارت گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م یقینی بنا نے کے سلسلہ میں اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقدہوا۔۔۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرریونیو ساریہ حیدر خان، اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلما ن قیو م شیخ، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شہباز سپرانے شرکت کی۔اجلاس سے ڈپٹی کمشنر نے خطاب کر تے ہو ئے کہا کہ حکو متی ویژن کے مطابق گندم اور آٹے کی سمگلنگ کی روک تھا م کو یقینی بنا یا جا ئے ۔انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان محکمہ فوڈ، پیرا فورس اور پولیس کے ہمرا ہ با ہمی کوآرڈی نیشن سے گندم کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کر نیوالے عناصر کے خلاف کاروائی عمل میں لا ئیں۔انہوں نے کہا کہ فلور ملز اور آڑھتیوں کے سٹاک کی انسپکشن کی جا ئے اور ان کے سٹاک کو رجسٹرڈ کر کے ڈکلیئر کر ایا جا ئے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بین الصوبائی چیک پوسٹوں کے عملہ کو الرٹ رکھا جا ئے تاکہ گندم کے پی کے سمگل نہ ہو سکے ۔ انہوں نے ڈی ایف سی کو ہدایت کی کہ مار کیٹ میں آٹا وافر مقدار میں مو جود ہونا چاہیے اور سرکاری نر خوں پر آٹے کی فروخت کویقینی بنا یا جا ئے ۔انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روٹی کی قیمتوں کی با قاعدگی سے انسپکشن کریں۔اس موقع پر ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے خطاب کر تے ہو ئے کہا کہ محکمہ پو لیس کی جا نب سے بھی گندم کی سمگلنگ کی روم تھا م کے سلسلہ میں ہر نو لی موڑ اور جہاز چوک پر قائم چیک پوسٹوں پر عملہ تعینات کر دیا گیا اور وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کی با قاعدگی سے چیکنگ کی جارہی ہے ۔