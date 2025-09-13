تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی لوٹنے لگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحصیل کوٹ مومن کے متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی اترنے لگا ہے اور زندگی ایک بار پھر معمول کی طرف لوٹ رہی ہے ۔ کھیتوں اور کھلیانوں میں رکی ہوئی پانی کی جھیلیں خشک ہونا شروع ہو چکی ہیں۔۔۔
کچے گھروں میں دوبارہ چولہے جلنے لگے ہیں، تاہم متاثرہ خاندان اب بھی مشکلات سے دوچار ہیں اور انہیں خوراک، علاج اور رہائش کے مسائل درپیش ہیں۔ ان حالات میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی قیادت میں امدادی و بحالی سرگرمیاں دن رات جاری ہیں۔ضلعی و تحصیل انتظامیہ، محکمہ صحت، لائیو اسٹاک، تعلیم اور دیگر محکمے پوری طرح متحرک ہیں۔ سرکاری مشینری دن رات متاثرین کی خدمت میں مصروف ہے اور ڈپٹی کمشنر خود مختلف علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بوریانہ، کچا گھْرنا، چک کھانہ اور طالب والا سمیت کئی دیہات میں تین وقت کا کھانا فراہم کیا جارہا ہے جبکہ متاثرہ خاندانوں میں راشن بیگ بھی گھر گھر پہنچائے گئے ۔محکمہ لائیو اسٹا ک کی ٹیموں نے ایف آر سی مڈھ رانجھا اور مختلف دیہات میں جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین فراہم کی ۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے چک سلمان اور دیگر مقامات پر میڈیکل کیمپ قائم کیے ، مریضوں کو مفت طبی سہولتیں فراہم کیں اور انسداد ڈینگی کی سرگرمیاں بھی شروع کر دیں ۔ محکمہ تعلیم نے کچا گھْرنا میں فیلڈ اسکول قائم کیا ہے جہاں بچے خیموں میں بیٹھ کر اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔