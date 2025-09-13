صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :وارداتوں میں اضافہ ، شہری عدم تحفظ کا شکار

  • سرگودھا
ڈسکہ :وارداتوں میں اضافہ ، شہری عدم تحفظ کا شکار

ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) سرکل بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ، شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگنے ،13مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے۔۔۔

عثمان علی کی ہمشیرہ رکشہ سے اتر کر گھر کی طرف جارہی تھی کہ محلہ مغلپورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے بیگ چھین لیا جس میں 20ہزارروپے اور موبائل فون تھا، تلہاڑا میں نعمان سے نامعلوم ڈاکو نے موٹر سائیکل، موبائل فون اور رقم چھین لی۔ گلوٹیاں کلاں میں افضل کا گھر سے موبائل فون اور 11ہزارروپے چوری تلہاڑہ میں رضوان ارشد کے گھر سے سونا3تولے اور ایک لاکھ 25ہزاروپے چوری ہوگئے ، سہجوکالا کے قریب نامعلوم ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر امیرحمزہ سے موٹر سائیکل، اور موبائل فون چھین لیا،لدھڑ چوک میں ڈاکوئوں نے ایک شخص سے 20ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،ستراہ میں ڈاکوئوں نے عرفان سے 55ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا۔ٹاہلی والہ میں ڈاکوئوں نے صابر علی سے 10ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ۔میانوالی بنگلہ میں شہباز احمد کی د کان سے 50ہزارروپے اور سگریٹ چوری ہوگئے ، کوٹلی کھیرا میں ڈاکوئوں نے شعیب اختر سے موٹر سائیکل اور رقم چھین لی ۔محلہ ٹوٹیاں والہ میں محمدیونس کا گھر سے موبائل فون ،بھکڑیوالی کے سفیان کے گھر کے اندر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 15 ستمبر سے تمام سکولوں میں کلاسز بحال

گجرات:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی عزیز بھٹی شہید کے مزار پر حاضری

وزیرآباد :جدید ٹرانسپورٹ سہولت کیلئے ای بسیں پہنچنا شروع

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں یوم دفاع پر تقریب

سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے :ڈی سی حافظ آباد

عائشہ بٹ کا ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس کی سربراہ کو سکارف کا تحفہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زندہ ہے جمعیت زندہ ہے‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اس آفت میں اتنی فرصت کیسے مل گئی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسرائیل کا عربوں کو کھلا چیلنج
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بیوروکریسی خادم یا مخدوم
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
نیپال میں بدلتے حالات
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(2)
مفتی منیب الرحمٰن