ڈسکہ :وارداتوں میں اضافہ ، شہری عدم تحفظ کا شکار
ڈسکہ ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا ،نامہ نگار ) سرکل بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ، شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگنے ،13مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے۔۔۔
عثمان علی کی ہمشیرہ رکشہ سے اتر کر گھر کی طرف جارہی تھی کہ محلہ مغلپورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے بیگ چھین لیا جس میں 20ہزارروپے اور موبائل فون تھا، تلہاڑا میں نعمان سے نامعلوم ڈاکو نے موٹر سائیکل، موبائل فون اور رقم چھین لی۔ گلوٹیاں کلاں میں افضل کا گھر سے موبائل فون اور 11ہزارروپے چوری تلہاڑہ میں رضوان ارشد کے گھر سے سونا3تولے اور ایک لاکھ 25ہزاروپے چوری ہوگئے ، سہجوکالا کے قریب نامعلوم ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر امیرحمزہ سے موٹر سائیکل، اور موبائل فون چھین لیا،لدھڑ چوک میں ڈاکوئوں نے ایک شخص سے 20ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،ستراہ میں ڈاکوئوں نے عرفان سے 55ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا۔ٹاہلی والہ میں ڈاکوئوں نے صابر علی سے 10ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا ۔میانوالی بنگلہ میں شہباز احمد کی د کان سے 50ہزارروپے اور سگریٹ چوری ہوگئے ، کوٹلی کھیرا میں ڈاکوئوں نے شعیب اختر سے موٹر سائیکل اور رقم چھین لی ۔محلہ ٹوٹیاں والہ میں محمدیونس کا گھر سے موبائل فون ،بھکڑیوالی کے سفیان کے گھر کے اندر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔