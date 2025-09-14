ایم این اے ارم حامد حمید کا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک۔۔۔
دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات بشمول ایمرجنسی، بچہ وارڈ، میڈیکل وارڈ اور سرجری وارڈ کا معائنہ کیا، دورے کے دوران رکن قومی اسمبلی نے مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجہ، فراہم کردہ ادویات اور ہسپتال کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ایم این اے ارم حامد حمید نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہے۔ ، انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کی دیکھ بھال میں ہرگز کوتاہی نہ برتی جائے ، اور ادویات سمیت علاج کے تمام وسائل کی بروقت دستیابی یقینی بنائی جائے ، مریضوں اور ان کے لواحقین نے اسپتال کے دورے پر رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید کا شکریہ ادا کیا اور صحت کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے حکومتی عزم کو سراہا ۔