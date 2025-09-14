صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم این اے ارم حامد حمید کا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

  • سرگودھا
ایم این اے ارم حامد حمید کا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک۔۔۔

 دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات بشمول ایمرجنسی، بچہ وارڈ، میڈیکل وارڈ اور سرجری وارڈ کا معائنہ کیا، دورے کے دوران رکن قومی اسمبلی نے مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجہ، فراہم کردہ ادویات اور ہسپتال کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ایم این اے ارم حامد حمید نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہے۔ ، انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کی دیکھ بھال میں ہرگز کوتاہی نہ برتی جائے ، اور ادویات سمیت علاج کے تمام وسائل کی بروقت دستیابی یقینی بنائی جائے ، مریضوں اور ان کے لواحقین نے اسپتال کے دورے پر رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید کا شکریہ ادا کیا اور صحت کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے حکومتی عزم کو سراہا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد خوش آئند، شیری رحمان

راولپنڈی، غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات، پلازہ، 6 دکانیں سیل

راجہ بازار ، مرکزی سڑک کی بندش ،کاروبار متاثر ،نوٹس لیا جائے، صدر راولپنڈی چیمبر

ڈی پی او تلہ گنگ کی کھلی کچہری ،پولیس ریونیو سے متعلق شکایات کے انبار

اسلام آباد،24گھنٹے میں ڈینگی کے 24 مریض، بھارہ کہو میں بھی درجنوں متاثر

مو ٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہ کا اہم رکن گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل