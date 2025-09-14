صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فنڈز لیپس، ٹھیکیدار مشکلات میں، احتجاج کی دھمکی

  • سرگودھا
فنڈز لیپس، ٹھیکیدار مشکلات میں، احتجاج کی دھمکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دیگر محکموں کی طرح لوکل گورنمنٹ سرگودھا کے لیپس ہونے والے 35 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی فنڈز دو ماہ گزرنے کے باوجود تاحال بحال نہیں ہو سکے ، جس کے باعث متاثرہ ٹھیکیدار احتجاج کی نوبت آ گئی ہے ۔۔۔

 ذرائع کے مطابق حکومت نے سرگودھا سے منتخب سات صوبائی اور تین قومی اسمبلی ارکانِ اسمبلی کے لیے فی کس 30،30 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے تھے ، جن کے تحت محکمہ نے 239 سکیموں کے لیے فنڈز مختص کیے تھے ۔ماہِ جون سے قبل متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے کے باوجود محکمہ کے افسروں کی مبینہ لاپرواہی کے باعث ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں موصول نہیں ہوئیں جس سے فنڈز لیپس ہوگئے ۔ ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ کام مکمل ہونے کے باوجود ہماری سکیورٹی رقم بھی ادا نہیں کی گئی، جس سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے ۔ٹھیکیداروں کا انتباہ ہے کہ اگر فنڈز کی بحالی میں فوری طور پر پیش رفت نہ ہوئی تو وہ دیوالیہ ہونے کے خطرے کے پیشِ نظر احتجاج اور سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے ۔

 

