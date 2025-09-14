صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

40 تا 47 شمالی رجباہ کے پشتے خستہ ، آبادیوں کو سیلابی خطرہ

  • سرگودھا
40 تا 47 شمالی رجباہ کے پشتے خستہ ، آبادیوں کو سیلابی خطرہ

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) مانیٹرنگ ادارے نے 40 تا 47 شمالی رجباہ کے دونوں اطراف کی خستہ حالی پر رپورٹ میں ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا ہے کہ نہر کے پشتے متعدد مقامات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ۔۔۔

خطرناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ شگاف پڑنے کے باعث دونوں اطراف کی سڑکیں بھی کئی جگہوں سے نہر برد ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر نواب کالونی اور فاضل ٹاؤن کے قریب پڑے گہرے شگاف کسی بھی وقت ٹوٹنے سے رہائشی علاقوں میں پانی داخل ہونے کا خدشہ ہے ۔ رپورٹ کے مطابق نہ صرف آبادی متاثر ہونے کا امکان ہے بلکہ سڑکوں پر پڑے شگاف ٹریفک کی روانی میں بھی شدید رکاوٹ ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کو فوری اور ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

 

