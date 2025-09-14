شادی و کفن دفن گرانٹ کئی ماہ سے التوا کا شکار،ستحقین پریشان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ماہانہ امداد، تعلیمی وظائف، شادی اور کفن دفن گرانٹ کی کئی ماہ سے ادائیگی نہ ہونے پر ہزاروں مستحقین شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے ۔ مستحقین کا کہنا ہے کہ ۔۔۔
وہ روزانہ دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں لیکن ادائیگی نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کے مطابق ماہانہ امداد، تعلیمی وظائف، شادی اور کفن دفن گرانٹ کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے خصوصی فنڈز جاری ہو چکے ہیں، جس پر زیر التواء کیسز کو نمٹانے کے لیے سکروٹنی جاری ہے۔
اور جلد فنڈز کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔