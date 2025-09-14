صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڑکوں پر تجاوزات اور ہیوی ٹریفک سے آمدورفت مفلوج

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) گول چوک سے بلاک نمبر 12 تک دوطرفہ سڑکوں پر پختہ اور غیر پختہ تجاوزات نے پیدل آمدورفت کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے بہاؤ کو بھی بری طرح متاثر کر رکھا ہے ۔۔۔۔

 اسی روڈ پر متعدد سکولز، ہوٹلز اور دکانیں قائم ہیں جہاں عوام کی کثیر تعداد ہر وقت موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور چنگ چی رکشوں پر سفر کرتی ہے ۔ تجاوزات کے ساتھ ساتھ ہیوی ٹریفک بھی آمدورفت میں بڑی رکاوٹ ہے ، جس کے باعث روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر اس مسئلے کا مستقل حل نکالیں۔

 

