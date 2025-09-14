صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ کی خاموشی بڑھتے ہوئے حادثات کا باعث بن رہی :حاجی شیخ جاوید اقبال

  • سرگودھا
انتظامیہ کی خاموشی بڑھتے ہوئے حادثات کا باعث بن رہی :حاجی شیخ جاوید اقبال

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)بار بار نشاندہی کے باوجود انتظامیہ کی خاموشی بڑھتے ہوئے حادثات کا باعث بن رہی ہے ۔۔۔۔

 انجمن شیخ القریش سرگودھا کے مرکزی رہنما حاجی شیخ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ استقلال آباد روڈ پر گندم گودام کے سامنے مین روڈ پر موجود بڑے گڑھے کے باعث رات کے وقت متعدد شہری گر کر شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں میں موٹر سائیکل پر چائنا کی کرسٹل لیزر رفلیکشن ہیڈ لائٹس لگانے کا رجحان بھی حادثات میں اضافے کا سبب ہے ۔ رات کے وقت ان ہیڈ لائٹس کی تیز چکاچوند روشنی سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سواروں کو چند لمحوں کے لیے اندھا کر دیتی ہے جس سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ 

 

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل