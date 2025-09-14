انتظامیہ کی خاموشی بڑھتے ہوئے حادثات کا باعث بن رہی :حاجی شیخ جاوید اقبال
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)بار بار نشاندہی کے باوجود انتظامیہ کی خاموشی بڑھتے ہوئے حادثات کا باعث بن رہی ہے ۔۔۔۔
انجمن شیخ القریش سرگودھا کے مرکزی رہنما حاجی شیخ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ استقلال آباد روڈ پر گندم گودام کے سامنے مین روڈ پر موجود بڑے گڑھے کے باعث رات کے وقت متعدد شہری گر کر شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں میں موٹر سائیکل پر چائنا کی کرسٹل لیزر رفلیکشن ہیڈ لائٹس لگانے کا رجحان بھی حادثات میں اضافے کا سبب ہے ۔ رات کے وقت ان ہیڈ لائٹس کی تیز چکاچوند روشنی سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سواروں کو چند لمحوں کے لیے اندھا کر دیتی ہے جس سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔