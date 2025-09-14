صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن کی نشاندہی ،سیکرٹری یونین کونسل چک مبارک کو نوٹس

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل بھیرہ نے میڈیا پر کرپشن کی نشاندہی کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری یونین کونسل چک مبارک کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ 15 ستمبر کو دفتر حاضر ہو کر اپنا تحریری موقف جمع کرائیں۔۔۔۔

 واضح رہے کہ نمبردار کونسل پنجاب کے صدر چودھری حاجی احمد پنجوتھہ نے الزام عائد کیا تھا کہ سیکرٹری نے اپنے ایجنٹ کے ذریعے 50 ہزار روپے وصول کر کے انہیں دو نقول جاری کیں، جن میں سے ایک چک مبارک کی بجائے سرگودھا کی جاری کی گئی۔ سیکرٹری یونین کونسل نثار احمد کا موقف ہے کہ یونین کونسل چک مبارک کا نمبر 14 اور ڈھل کا نمبر 13 ہے ، دونوں دفاتر چک مبارک میں اکٹھے قائم ہیں۔ حاجی احمد پنجوتھہ نے اینٹی کرپشن ڈائریکٹر سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی انکوائری کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ سرگودھا کے علاقے کی نقول کس طرح جاری ہو رہی ہیں تاکہ کسی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے ۔

 

