شاہ پور:دیرینہ دشمنی ،مسلح افراد کا مخالفین پر دھاوا ،3زخمی
شاہ پور (نمائندہ دنیا) قریبی قصبہ مانگوال میں دیرینہ دشمنی کی بنیاد پر 9 افراد نے پانچ نامعلوم مسلح افراد کے ہمراہ اپنے مخالفین پر دھاوا بول کر تین افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے ۔۔۔
مضروب کے والد محمد جاوید سکنہ مانگوال کلاں کی رپورٹ پر 9 نامزد ملزمان محمد نذیر، قطب دین، محمد صدیق، محمد فاروق، محمد عزیز، محمد انصر، محمد ہارون، محمد طفیل، محمد بخش اور پانچ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ جاوید نے رپورٹ میں بتایا کہ وہ اپنے بیٹے محمد عبداللہ اور بھائیوں اعجاز، اسماعیل، سرفراز کے ہمراہ جا رہا تھا کہ ملزمان مسلح ہو کر آ گئے اور للکارتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ ملزمان نے خنجروں اور سوٹوں کے وار سے اعجاز، سرفراز اور اسماعیل کو شدید زخمی کر دیا۔