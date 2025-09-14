صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور:دیرینہ دشمنی ،مسلح افراد کا مخالفین پر دھاوا ،3زخمی

  • سرگودھا
شاہ پور:دیرینہ دشمنی ،مسلح افراد کا مخالفین پر دھاوا ،3زخمی

شاہ پور (نمائندہ دنیا) قریبی قصبہ مانگوال میں دیرینہ دشمنی کی بنیاد پر 9 افراد نے پانچ نامعلوم مسلح افراد کے ہمراہ اپنے مخالفین پر دھاوا بول کر تین افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ پولیس تھانہ شاہ پور نے ۔۔۔

مضروب کے والد محمد جاوید سکنہ مانگوال کلاں کی رپورٹ پر 9 نامزد ملزمان محمد نذیر، قطب دین، محمد صدیق، محمد فاروق، محمد عزیز، محمد انصر، محمد ہارون، محمد طفیل، محمد بخش اور پانچ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ جاوید نے رپورٹ میں بتایا کہ وہ اپنے بیٹے محمد عبداللہ اور بھائیوں اعجاز، اسماعیل، سرفراز کے ہمراہ جا رہا تھا کہ ملزمان مسلح ہو کر آ گئے اور للکارتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ ملزمان نے خنجروں اور سوٹوں کے وار سے اعجاز، سرفراز اور اسماعیل کو شدید زخمی کر دیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چناب نگر :فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، اشیاء تلف

سمندری:فریقین میں فائرنگ، راہگیر زخمی

ڈجکوٹ :اوباش کی5 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش ،مقدمہ درج

ستیانہ میں گرانفروشوں کے خلاف کارروائیاں ،متعدد کو جرمانے عائد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل