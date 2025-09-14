صفائی کی بہتری کیلئے دوسری شفٹ بھی شروع کر دی :عشنہ طاہر
بھیرہ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے \"ستھرا پنجاب پروگرام\" کے۔۔۔
تحت صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری ہے ، جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کی کاوشیں لائقِ تحسین ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیرون دروازہ چٹی پل کے کچرے کے پوائنٹ کو ختم کر کے وہاں مٹی ڈال دی گئی ہے تاکہ عوام کو صحت مند ماحول میسر آئے ۔ ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تحصیل بھیرہ شیخ سلیمان اقبال نے بتایا کہ صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے عملہ صفائی کی دوسری شفٹ بھی شروع کر دی گئی ہے ، جو دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک مین شاہراہوں اور چوکوں کی صفائی کرے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عملہ صفائی کے ساتھ تعاون کریں تاکہ شہر مزید صاف ستھرا اور خوبصورت بن سکے ۔