صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرمشانی:ڈی سی ریٹ زیادہ ہو نے پر نقشہ فیس عوام کی پہنچ سے دور

  • سرگودھا
کمرمشانی:ڈی سی ریٹ زیادہ ہو نے پر نقشہ فیس عوام کی پہنچ سے دور

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )کمرمشانی میں ڈی سی ریٹ زیادہ ہونے کے باعث نقشہ فیس عوام کی پہنچ سے باہر ہوگئی۔ مکینوں نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔۔۔۔

عوام نے شکایت کی کہ بلدیاتی ادارے گھروں اور دکانوں کے نقشوں کی فیس ڈی سی ریٹ کے مطابق وصول کر رہے ہیں، جو مقامی آبادی کے لیے ناانصافی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اکثر مکان اور دکانیں آبائی رقبے پر قائم ہیں لیکن اس کے باوجود بھاری فیس اور رشوت کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی عملہ روزانہ نوٹسز بھیجتا ہے جس سے عوام شدید پریشان ہیں۔ اہلِ علاقہ نے کہا کہ ہر شہری نقشہ بنوانا چاہتا ہے لیکن موجودہ فیسیں استطاعت سے باہر ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیس کا معقول اور فکس ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے نقشہ بنوا سکیں اور غیر قانونی تعمیرات کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے ۔ عوام کو امید ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس مسئلے پر فوری توجہ دیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی اسپتال میں خواتین کیلئے خصوصی ہیموفیلیا وارڈ کاافتتاح

گورنر ہاؤس میں محفل میلاد

ضلعی کورٹ کے ملازم کا ہیلتھ انشورنس کیلئے سیشن عدالت کو خط

سنگین جرائم میں 32 فیصد کمی ہوگئی،پولیس چیف کادعویٰ

شہریوں کی گمشدگی کے حوالے سے عدالت کے نوٹسز ،فریقین سے جواب طلب

انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ٹیکس میں اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل