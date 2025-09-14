کمرمشانی:ڈی سی ریٹ زیادہ ہو نے پر نقشہ فیس عوام کی پہنچ سے دور
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )کمرمشانی میں ڈی سی ریٹ زیادہ ہونے کے باعث نقشہ فیس عوام کی پہنچ سے باہر ہوگئی۔ مکینوں نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔۔۔۔
عوام نے شکایت کی کہ بلدیاتی ادارے گھروں اور دکانوں کے نقشوں کی فیس ڈی سی ریٹ کے مطابق وصول کر رہے ہیں، جو مقامی آبادی کے لیے ناانصافی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اکثر مکان اور دکانیں آبائی رقبے پر قائم ہیں لیکن اس کے باوجود بھاری فیس اور رشوت کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی عملہ روزانہ نوٹسز بھیجتا ہے جس سے عوام شدید پریشان ہیں۔ اہلِ علاقہ نے کہا کہ ہر شہری نقشہ بنوانا چاہتا ہے لیکن موجودہ فیسیں استطاعت سے باہر ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیس کا معقول اور فکس ریٹ مقرر کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے نقشہ بنوا سکیں اور غیر قانونی تعمیرات کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے ۔ عوام کو امید ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس مسئلے پر فوری توجہ دیں گی۔