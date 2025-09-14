صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف بی آر کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل پر آگاہی سیشن

  • سرگودھا
کمرمشانی (نمائندہ دنیا )معزز ایڈوائزر اِنچارج وفاقی ٹیکس محتسب شوکت محمود کا تاجروں، ملازمین اور میڈیا سے ایف بی آر کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل پر آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق کارپوریٹ اینڈ ٹیکس کنسلٹنٹ رحمت اللہ خان کی دعوت پر ایڈوائزر شوکت محمود نے کمرمشانی کا دورہ کیا۔ایڈوائزر نے کاروباری افراد، ملازمین اور ٹیکس دہندگان کو مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آگاہی دی۔ انہوں نے شرکاء کو ایف بی آر کی طرف سے غیر ضروری نوٹسز یا ہراساں کرنے کی صورت میں وفاقی ٹیکس محتسب کے کردار سے آگاہ کیا۔ سیلز ٹیکس گوشواروں میں درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں۔ زمین کی خرید و فروخت پر جمع شدہ ٹیکس کی واپسی کے طریقہ کار پر بھی رہنمائی دی گئی۔ شرکاء نے اپنے سوالات کیے جن کے ایڈوائزر نے جوابات دئیے ۔

 

