جمہوریت کے تسلسل کیلئے سیاسی اکابرین میں ہم آہنگی نا گزیر :ملک ذیشان
خوشاب (نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے سیاسی اکابرین میں ہم آہنگی پیدا کرنا ناگزیر ہے ۔ بھارت کی آبی جارحیت سے۔۔۔
سیلابی صورتحال نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جبکہ سیاسی اختلافات جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین و جمہوریت کی محافظ ہے اور مشکل حالات میں تمام جمہوری قوتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ تاکہ متاثرینِ سیلاب کی بحالی اور معیشت کی بہتری ممکن ہو سکے ۔