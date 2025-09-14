صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمہوریت کے تسلسل کیلئے سیاسی اکابرین میں ہم آہنگی نا گزیر :ملک ذیشان

  • سرگودھا
جمہوریت کے تسلسل کیلئے سیاسی اکابرین میں ہم آہنگی نا گزیر :ملک ذیشان

خوشاب (نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے سیاسی اکابرین میں ہم آہنگی پیدا کرنا ناگزیر ہے ۔ بھارت کی آبی جارحیت سے۔۔۔

 سیلابی صورتحال نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا جبکہ سیاسی اختلافات جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آئین و جمہوریت کی محافظ ہے اور مشکل حالات میں تمام جمہوری قوتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ تاکہ متاثرینِ سیلاب کی بحالی اور معیشت کی بہتری ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

ڈی سی گجرات کو امیر جماعت اسلامی پنجاب کی جانب سے قرآن کا تحفہ

سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت

17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز

گجرات کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار:سالک

سیلاب سے نمٹنا نا اہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں :مونس الٰہی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل