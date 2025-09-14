عوامی نمائندوں کی عدم توجہی ،بھاگٹانوالہ شہر مسائل کی آماجگاہ
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)عوامی نمائندوں کی عدم توجہی کے باعث بھاگٹانوالہ شہر مسائل کی آماجگاہ بن گیا۔ ۔۔۔
گزشتہ دو برسوں سے شہر کا واحد مرکزی بازار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے ۔ ہلکی بارش کے بعد ہی سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے ، جس سے شہریوں کو آمدورفت میں دشواری کے ساتھ ساتھ صحت کے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندے ووٹ لینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں جبکہ حکومت پنجاب کے ترقیاتی دعوے صرف بیان بازی تک محدود ہیں۔ سیوریج، صفائی ستھرائی، سڑکوں کی مرمت اور دیگر بنیادی سہولیات کا مکمل فقدان ہے ۔عوامی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہر کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں اور عوامی مشکلات کا ازالہ ہو سکے ۔