ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سیلاب سے متاثرہ موضع رام دیانہ کا دورہ
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن نے سیلاب سے متاثرہ موضع رام دیانہ کا دورہ کیا۔ ۔۔۔
متاثرین کو دی جانے والی امدادی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرگودھا فہد محمود اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد چیمہ نے دیگر افسروں کے ہمراہ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور امدادی سرگرمیوں پر فیڈ بیک حاصل کیا۔ متاثرین کو انتظامیہ کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ متعلقہ ریونیو افسروں کو ہدایت کی گئی کہ راشن بیگز متاثرہ خاندانوں کے گھروں تک عزت و احترام کے ساتھ پہنچائے جائیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ متاثرین سیلاب کی بحالی اولین ترجیح ہے ۔