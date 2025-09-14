صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ:سروائیکل کینسر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا

  سرگودھا
کلورکوٹ:سروائیکل کینسر آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا

کلورکوٹ (نامہ نگار) اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ عارف انجم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کلورکوٹ میں سروائیکل کینسر آگاہی مہم کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کلیم انور شاہ سمیت طبی عملہ بھی شریک ہوا۔۔۔۔

مہم کا مقصد عوام میں بیماری کی بروقت تشخیص اور بچاؤ سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے ۔ اس دوران عوام کو ویکسینیشن اور حفاظتی اقدامات کی اہمیت پر آگاہی دی گئی جبکہ آگاہی مواد بھی تقسیم کیا گیا تاکہ عوام بیماری کے خطرات اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ ہو سکیں۔ طبی عملے کو مریضوں کی تعلیم اور سکریننگ پروٹوکول پر خصوصی بریفنگ دی گئی۔اسسٹنٹ کمشنر عارف انجم نے کہا کہ کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بروقت تشخیص نہایت ضروری ہے ۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کلیم انور شاہ کا کہنا تھا کہ عوام میں شعور اجاگر کرنا اس مہم کا سب سے اہم مقصد ہے ۔ ان کے مطابق بروقت ویکسی نیشن اور معائنہ خواتین کی زندگیاں بچا سکتا ہے ۔تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کلورکوٹ میں یہ آگاہی مہم عوامی تعاون اور طبی ماہرین کی رہنمائی سے جاری ہے ۔

 

 

