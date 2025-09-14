صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی: ایچ پی وی ویکسین لگانے کی مہم 15 ستمبر سے شروع

  • سرگودھا
سلانوالی: ایچ پی وی ویکسین لگانے کی مہم 15 ستمبر سے شروع

  • سرگودھا

سلانوالی (نمائندہ دنیا)ڈی ڈی او ہیلتھ و ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ڈاکٹر عبدالرحمن نے کہا ہے کہ 9 تا 15 سالہ 56 ہزار بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ایچ پی وی ویکسین کے۔۔۔

 انجیکشن لگانے کی 12 روزہ مہم کا آغاز 15 ستمبر سے کیا جا رہا ہے جو 26 ستمبر تک جاری رہے گی۔انہوں نے بتایا کہ خواتین کو کینسر سمیت کئی مہلک بیماریوں کا سامنا رہتا ہے ، اس لیے بچیوں کو ابتدائی عمر میں ہی دنیا کی آزمودہ اور بہترین ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ اس مقصد کے لیے محکمہ صحت نے 20 موبائل ٹیموں اور 16 فرسٹ لائن سپروائزرز پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو گورنمنٹ و پرائیویٹ گرلز سکولوں اور گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں گی۔

 

