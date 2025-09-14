تحفظ ختم نبوت کیلئے زندگیاں وقف کرنا ہونگی، مولانا کفیل شاہ
قائد آباد (نمائندہ دنیا)مجلس احرار الاسلام پاکستان کے امیر مولانا سید محمد کفیل شاہ بخاری نے کہا ہے کہ ہمارے اکابرین نے تحفظِ ختمِ نبوت کے لئے لازوال قربانیاں دیں۔ آج ہم انہی کی محنتوں کے نتیجے ۔۔۔
میں مجلس احرار الاسلام کے پلیٹ فارم سے عقیدہ ختمِ نبوت کی تبلیغ و خدمت میں مصروف ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیاں ختمِ نبوت کی خاطر وقف کردینی چاہئیں اور نئی نسل کو اس عقیدے سے بخوبی آگاہ کرنا ہوگا، کیونکہ آج کے معاشرے میں مختلف فتنوں نے جنم لے لیا ہے ، جن کی وجہ سے ہم عقیدہ و عمل کے اعتبار سے کمزور ہورہے ہیں۔وہ گیارہویں سالانہ تحفظِ ختمِ نبوت کانفرنس و محفلِ حمد و نعت سے خطاب کر رہے تھے ۔ کانفرنس کی صدارت خواجہ خلیل احمد (خانقاہ کندیاں) نے کی، جبکہ مفتی عبدالجبار، مولانا اظہارالحسن، قاری محمد سلیم، مفتی زاہد محمود، مولانا حکیم رشید احمد ربانی، قاری عبدالصمد اعوان اور دیگر مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔تقریب میں معروف ثناخوان قاری محمد آصف رشیدی اور حافظ محمد احسان حیدری نے اپنے کلام پیش کئے ۔کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد ابوبکر شاہ نے کہا کہ دینِ اسلام مکمل ہوچکا ہے اور قرآنِ مقدس حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس پر نازل ہوا۔ قرآن کا پیغام ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی عزت و تکریم کو مقدم رکھیں اور حلال و حرام کا لحاظ کریں۔\\ ہمیں چاہئے کہ علما کرام، مشائخ عظام، دینی مدارس اور خانقاہوں سے وابستگی کو مضبوط کریں، اپنی اخلاقیات کو درست کریں اور زندگی کو قرآن و سنت کی تعلیم پر استوار کریں۔انہوں نے کہا کہ جو شخص عزتِ رسول ﷺ کا خیال رکھے گا، اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہے ۔ صحابہ کرامؓ کے ذریعے ہمیں سنتِ رسول ﷺ کی اتباع کے اصول میسر آئے ہیں۔