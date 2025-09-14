صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمیں تعلیماتِ نبویؐ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا:خطیب سرگودھا

  • سرگودھا
ہمیں تعلیماتِ نبویؐ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا:خطیب سرگودھا

بھیرہ (نامہ نگار )تنظیم اسلامی پاکستان کے مبلغ اور خطیب سرگودھا نے کہا ہے کہ اتحادِ ملت اور پاکستان کی۔۔۔

 سالمیت کے لیے ہمیں تعلیماتِ نبویؐ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ خود نور ہیں اور آپ کی تعلیمات بھی نور ہیں، جس کی آج کے مسلمان کو اشد ضرورت ہے ۔ وہ مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ ملتِ اسلامیہ کے زوال کی وجہ باہمی نااتفاقی اور فرقہ بندی ہے ۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہمی محبت، اتفاق اور برداشت سے رہیں۔ انہوں نے مجلس حزب الانصار اور بگویہ کے علما و مشائخ کی دینی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

 اجتماع میں تلاوت اور نعت سید حافظ عدنان شاہ نے پیش کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل من مانے نرخوں پر فروخت : انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

نجی سوسائٹی سے واٹر چینل کھول کر نکاسی آب کا آغاز

تاریخی مقامات پر معیار ی سائن بورڈز نصب کرنیکی ہدایت

ہمارا پیغام اللہ اور اس کے رسولؐ کا پیغام : جماعت اسلامی

ایل پی جی گیس ریفلنگ پر کریک ڈاؤن تیز کرنیکا حکم

سیلاب متاثرہ خاندانوں میں اشیاتقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل