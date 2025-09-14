ہمیں تعلیماتِ نبویؐ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا:خطیب سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار )تنظیم اسلامی پاکستان کے مبلغ اور خطیب سرگودھا نے کہا ہے کہ اتحادِ ملت اور پاکستان کی۔۔۔
سالمیت کے لیے ہمیں تعلیماتِ نبویؐ کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ خود نور ہیں اور آپ کی تعلیمات بھی نور ہیں، جس کی آج کے مسلمان کو اشد ضرورت ہے ۔ وہ مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ ملتِ اسلامیہ کے زوال کی وجہ باہمی نااتفاقی اور فرقہ بندی ہے ۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہمی محبت، اتفاق اور برداشت سے رہیں۔ انہوں نے مجلس حزب الانصار اور بگویہ کے علما و مشائخ کی دینی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
اجتماع میں تلاوت اور نعت سید حافظ عدنان شاہ نے پیش کی۔