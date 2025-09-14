صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شاہ پور :نوجوان لڑکی کو اغوا کر لیا گیا

شاہ پور (نمائندہ دنیا)محمد اکبر اور محمد اصغر پسران محمد بشیر سکنہ چک 50 شمالی سرگودھا نے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ نسیم کالونی شاہ پور سے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے فرار ہو گئے ۔۔۔

 پولیس تھانہ شاہ پور نے مغویہ کے والد غضنفر کی رپورٹ پر ملز موں کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ غضنفر نے رپورٹ میں بیان کیا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ڈیرہ پر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بیٹی سودا لینے دکان پر گئی جہاں سے اکبر وغیرہ زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ۔

 

