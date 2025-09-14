صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ذخیرہ اندوزوں کیخلاف ایکشن ، 13سو ٹن گندم برآمد، گودام سیل

سلانوالی (نمائندہ دنیا)تحصیل سلانوالی میں محکمہ فوڈ اور پیرا فورس نے گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 8 خفیہ گوداموں سے 13 سو ٹن وزنی گندم کے ذخائر برآمد کر کے۔۔۔

 گودام سیل کر دئیے ۔حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر محمد ثاقب نے پیرا فورس کے ہمراہ چھاپے مارے ۔ محکمہ فوڈ کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوجداری کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے ۔برآمد شدہ گندم 8 ذخیرہ اندوزوں کے گوداموں سے ملی جن میں احمد رضا ولد مختار، قاضی عامر ولد غلام مصطفی، ناصر محمود ولد عبدالمجید، محمد حنیف ولد سراج دین، سرور گجر ولد سردار محمد، محمد منیر ولد دلدار، ارسلان ولد محمد حسین اور اورنگزیب شامل ہیں۔اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر محمد ثاقب نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔

 

